Bedrijfsspionage is niets nieuws: Het geheim van de gloeidraad van Philips

'Vluchte­ling kan méér dan restaurant runnen'

9:51 BEST - De een kwam uit Irak met grote dromen maar zag die rap vervagen, de ander uit Syrië verging het een paar jaar later een stuk voorspoediger. Beide vluchtelingen werken ondertussen bij Philips in Best. Het concern belooft de komende jaar meer nieuwe banen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. ,,Bedrijven hoeven niet bang te zijn, we leren snel."