Bij Philips gaat licht nu echt uit: Aandelen Signify in Eindhoven te koop

Op de lampen in de winkelschappen blijft Philips staan. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. Want Philips verkoopt volgende week het nog resterende deel in Signify, de voormalige lichttak van het concern. Het is geen verrassing maar het is ontegenzeggelijk een historisch moment. Voor Philips. Voor Eindhoven. Want zonder gloeilamp was er geen Philips geweest en zonder Philips zou Eindhoven nooit de Lichtstad zijn geworden.