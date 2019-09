Dijkhoff koestert Philips van vroeger maar twijfelt over Philips van nu

EINDHOVEN - Lof voor het Philips van vroeger maar een sneer naar het Philips van nu. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, liet tijdens de Algemene beschouwingen Philips en Eindhoven als rode draad door zijn betoog lopen. De in Eindhoven opgegroeide Dijkhoff stond in het grote debat over de Prinsjesdagplannen van het kabinet uitgebreid stil bij het Philips in Eindhoven van tientallen jaren terug.

Hij twijfelde of het huidige Philips niet te veel is afgedreven van het betrokken concern van vroeger. Anderhalve week geleden verdedigde Philips-topman Frans van Houten bij tv-programma Buitenhof zijn beloning, die 68 keer zo hoog is als van de gemiddelde werknemer bij het zorgtechnologiebedrijf. In juli sprak Van Houten zich ook al uit over zijn eigen salaris in een gesprek met het ED.

Dijkhoff vertelde in de Tweede Kamer over zijn opa die bij Philips in het magazijn werkte en nooit een andere werkgever heeft gehad. ,,Philips zorgde voor zijn medewerkers en zijn omgeving. Het was niet alleen maar loon betalen en dankjewel voor je werk”, constateerde Dijkhoff. ,,Het was ook zorgen dat gezinnen het goed hadden. Dat al het volk wat daar werkte, een goed leven had.”

Veel veranderd

De fractieleider van de VVD concludeerde dat er in al die jaren veel is veranderd. ,, Ook in Eindhoven. De band van Philips werd losser. Het bedrijf kwam stukje bij beetje los van de omgeving maar bleef belangrijk. Het hoofdkantoor staat nu allang niet meer in Eindhoven. Dat staat in Amsterdam. Soms lees je nu nieuws waardoor je denkt dat het Philips van nu ver afgedreven is van de Philips-samenleving en er niet zo goed in past als vroeger.”

Lodewijk Asscher (PvdA) kopte die uitspraak in door te verwijzen naar de uitspraak van de Philips-topman. ,,Die legde laatst nog uit dat ie prima kan uitleggen dat een loonsprong waar je een Olympische medaille voor kunt winnen wel normaal was en werknemers dat niet kregen.” Dijkhoff antwoordde dat dat precies de reden was waarom hij refereerde aan berichten die hem eraan doen twijfelen of Philips die oude samenleving zelf koestert.