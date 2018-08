Dóórslapen en alerter wakker worden met piepje van Philips

EINDHOVEN - Korte piepjes midden in de nacht. Ze kunnen dé uitkomst zijn voor slechte slapers. Philips presenteert donderdag op de beurs voor consumentenelektronica IFA in Berlijn de Smartsleep, dat werkt met dergelijke piepjes.

Philips belooft dat slechte slapers hiermee langer in diepe slaap blijven en de volgende dag dan ook beter uitgerust, alerter en met hogere energieniveaus door kunnen komen. De piepjes worden gegeven via een speciale hoofdband die over het voorhoofd en de oren wordt gedragen. In de band van zacht elastisch stof zitten twee sensoren verwerkt die de activiteit van het brein meten. Een computer houdt bij hoe het verloop van de slaap is en zorgt dat het apparaat op cruciale momenten ingrijpt.

Lees verder onder de video.

Wetenschappelijke studies

Volledig scherm De elektronica van de Smartsleep van Philips zit in een speciale hoofdband van zacht stof. © Philips Volgens Philips is de werking gebaseerd op wetenschappelijke studies die aantonen dat speciale pieptonen, hoorbaar gedurende een twintigste van een seconde, hersenactiviteiten kunnen synchroniseren. Hierdoor kunnen de zogeheten trage golven gedurende de diepe slaap langer aanhouden. Volgens Philips zijn het die trage golven die zorgen voor een 'reset' van het brein, waardoor dat daarna meer alert en gefocust kan werken.

Philips Research heeft de Smartsleep de laatste vier jaar onder meer in Eindhoven ontwikkeld. In de Verenigde Staten werd het apparaat, dat goedgekeurd is door de autoriteiten daar, al voor 399 dollar op de markt gebracht en uitvoerig getest. Nadat het vandaag op de IFA zijn Europese introductie krijgt zal het eerst in Duitsland en later in de rest van Europa te koop zijn.

Zeven uur slaap

Philips zegt dat onderzoek heeft uitgewezen dat bijna 40 procent van de mensen tussen de 25 en 54 jaar niet de benodigde zeven uur slaap per nacht haalt. De effectiviteit van de Smartsleep is onderzocht met een klinische dubbelblinde test en daaruit blijkt dat 70 procent van hen baat heeft bij het apparaat. De dag na gebruik voelen ze zich minder snel moe en ze scoren veel beter in tests van het geheugen en de motoriek.

Bij de Smartsleep hoort ook een app waarop de resultaten van de nachtrust de volgende ochtend te zien zijn. Daarop onder meer een schema waarop te zien is hoe lang het duurde voordat de gebruiker in slaap viel, hoe laat dat gebeurde, hoe lang de fases van lichte (REM) en diepe slaap duurden en hoe vaak het apparaat zijn piepje liet horen om de trage golven te verlengen.

Duidelijk merkbaar

Topman Frans van Houten van Philips heeft de Smartsleep zelf al uitgeprobeerd. „Ik haal normaal gesproken de zeven uur slaap wel. Toch werkte de hoofdband voor mij duidelijk merkbaar. We weten dat veel mensen googelen op slapeloosheid en vaak zonder goed antwoord blijven zitten. Ik denk dat ons product hierin een goede oplossing kan zijn.”