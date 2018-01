Een derde van de onderzoeksbanen van Philips Lighting in Eindhoven verdwijnt

EINDHOVEN - Philips Lighting schrapt 118 banen van de ruim 350 banen bij zijn researchafdeling op de High Tech Campus in Eindhoven. Personeel en ondernemingsraad (OR) zijn hier dinsdag over ingelicht.

Voor de werknemers kwam de aankondiging als een donderslag bij heldere hemel. „Bij de splitsing, bijna twee jaar geleden, is Philips Research voor twee derde naar Koninklijke Philips gegaan en voor een derde naar Philips Lighting. Dat was buitenproportioneel, dus men verwachtte toen wel dat er bij Philips Lighting researchbanen zouden worden geschrapt. Omdat dat niet gebeurde, had niemand dat meer verwacht. En zeker niet in deze omvang", zegt Jorg Saur.

Harde klap

De bestuurder van VHP2 die de belangen van hoger personeel bij Philips behartigt noemt het een hele harde klap. „Ook voor het vertrouwen in heel de Lighting organisatie. Dat er researchbanen wegvallen bij traditionele verlichting, kun je je voorstellen. Maar dat zijn er niet meer veel. Dus er worden ook banen geschrapt van mensen die zich bezig houden met nieuwe ontwikkelingen. Dat bevreemdt ons. Want het gaat om hoog opgeleiden, waaronder veel natuur- en scheikundigen die breed inzetbaar zijn. Wij zullen dus nauwlettend bekijken hoe keuzes gemaakt zijn of worden gemaakt."

„Twee jaar terug waren we bezig met de afsplitsing en de beursgang. Dat legde al genoeg druk op onze organisatie. Dan kijk je nog niet hoe je de organisatie wil herinrichten", zegt de woordvoerder van Philips. „Wij willen het verlichtingsbedrijf zijn voor het IOT (internet der dingen - red.). Daar ligt onze nieuwe focus. Daar moeten we qua onderzoek op inspelen. Dat betekent dat we naar een efficiëntere, meer toegespitste onderzoeksorganisatie moeten. Als onderdeel van die focus gaan er nu mensen uit, maar we hebben het afgelopen jaar ook tachtig mensen aangenomen. De reorganisatie is een strategische keuze die voortkomt uit het verleggen van onze focus."

Advies