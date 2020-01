Een stofzuiger is Philips niet innovatief genoeg

Bij de Van Houtens thuis draait de rijstkoker overuren. Ineens ging het bij de presentatie van jaarresultaten over de favoriete huishoudelijke producten van de topman van Philips. Maar die trekt wel eigenhandig de stekker uit al die apparaten onder de vertrouwde Philips-paraplu. ,,Natuurlijk heb ik daar emoties bij. Ik ben ook een Philips-kindje. Maar wat goed was in het verleden is niet automatisch goed in de toekomst", aldus Frans van Houten.