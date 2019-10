Eindhovens lichtbedrijf Signify doet mega-overname

Ook hoopt het lichtbedrijf met de acquisitie zijn positie in Noord-Amerika te versterken. Dat heeft Signify dinsdagavond bekendgemaakt. Cooper Lighting is nu nog in handen van het beursgenoteerde Eton. Signify verwacht door de samenvoeging jaarlijks zo'n 55 miljoen euro aan synergievoordelen te kunnen boeken. Het bedrijf gaat ervan uit dat streven de eerste drie jaar grotendeels te kunnen realiseren. De overname moet in het eerste kwartaal van 2020 zijn gefinaliseerd.

Cooper Lighting maakt verlichtingsarmaturen en aanverwante producten voor de professionele markt. De onderneming produceert onder meer armaturen voor omgevingsverlichting en noodverlichting. In de Verenigde Staten (VS) blijven Signify en Cooper als bedrijven naast elkaar bestaan. De Eindhovenaren verwachten te kunnen profiteren van het brede dealerlandschap dat Cooper in de VS heeft. Cooper heeft fabrieken in Mexico en de VS.