Eindhovense start-up Amber breidt werkterrein uit naar Amsterdam

Amsterdam Zuidas is een belangrijk zakendistrict in Nederland met meer dan 700 bedrijven en 7000 woningen op iets meer dan 2,5 vierkante kilometer. Omdat het gebied sterk blijft groeien, zou dit in de toekomst kunnen leiden tot verkeersinfarcten. Daarom wordt er nu gewerkt aan de bouw van het zogeheten Zuidasdok waarbij het treinstation wordt uitgebreid, wegen worden verbreed en tunnels worden aangelegd. Naast die investeringen zijn innovaties in mobiliteit noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Zuidas te garanderen.

Transport

Door Amber naar de Zuidas te brengen zetten ABNAmro en EY een concrete stap. Dankzij Amber kunnen medewerkers de file vermijden door gebruik te maken van andere vormen van transport, zoals fiets of trein, en vervolgens Amber gebruiken om overdag naar zakelijke afspraken te gaan. Met intelligente voorspellende software en agenda-integratie garandeert Amber dat er een auto beschikbaar wanneer die nodig is.

„We hebben nu dertig deelauto's. Die staan grotendeels in Eindhoven en Tilburg", zegt Amber-woordvoerder Merien ten Houten. „Het is belangrijk dat we nu actief worden in het zakelijke hart van Nederland en daar laten zien dat een deelauto ook voor zakelijke professionals een goede oplossing is."