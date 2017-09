Europese Hof houdt Philips aan kartelboete van honderden miljoenen

Marten Kuilman (1925-2017) steunde Philips in moeilijke tijd

2 september UTRECHT - Vanaf 1953 werkte de woensdag overleden Marten Kuilman bij Philips en hij sloot er zijn imposante carrière in 1988 af als lid van de raad van bestuur. Daarna was Kuilman tot 1997 lid van de raad van commissarissen. Dat was in de moeilijke tijd van de mega-reorganisatie van Philips met de naam Centurion.