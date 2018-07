Europese miljoenenboete Philips definitief

Philips haalt Duitse opdrachten binnen

12 juli AMSTERDAM - Philips gaat vier ziekenhuizen in Duitsland voorzien van medische beeldvormende apparatuur. Het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf heeft daarover twee contracten getekend met ziekenhuisorganisaties in Keulen en München. De totale waarde van de deals is circa 140 miljoen euro.