Floris Maljers 1933-2022; Voor altijd buitenstaander bij Philips

Wie was er net als prins Bernhard bij de opening van Philips PIT in 1962

EINDHOVEN - Hoog bezoek bij de opening van Philips PIT in 1962. Niemand minder dan prins Bernhard is namelijk aanwezig bij het feestelijke moment. Maar wie was er nog meer bij die dag en weet nog of de prins een beetje onder de indruk was? En wat was Philips PIT eigenlijk? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl.

22 oktober