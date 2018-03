In Best knapt Philips gebruikte medische apparatuur op voor verkoop

EINDHOVEN - Tweedehands, maar beter dan ooit. Philips Refurbished Systems in Best knapt scanners en röntgenapparaten op om ze opniew te verkopen. Met succes.

Systemen een tweede leven geven. Dat is wat Philips Refurbished Systems in Best doet. De afdeling is gespecialiseerd in het opknappen en opnieuw op de markt brengen van gebruikte medische apparatuur van Philips. En met succes. Als gevolg van de wereldwijde centralisatie van de werkzaamheden van Philips Refurbished Systems wordt de renovatiewerkplaats in Best uitgebreid van 120 naar 150 mensen.

In de enorme werkplaats van elfduizend vierkante meter worden de teruggehaalde machines en systemen als röntgenapparatuur en MRI- en CT-scanners gereviseerd en gemoderniseerd om ze vervolgens opnieuw te verkopen. Scanners en röntgenapparaten liggen er in verschillende stadia van onttakeling op de werkbanken.

Eerste indruk

"Wanneer de apparaten hier binnenkomen, worden ze eerst helemaal nagekeken", legt Maarten Hovers, directeur Refurbished Systems, uit. "De apparaten worden van binnen en van buiten gereviseerd; de eerste indruk is bij een gerenoveerd systeem nog belangrijker dan bij een nieuw systeem."

Eerst gaan apparaten door de decontaminatiestraat, waar ze door afzuiginstallaties ontdaan worden van stof. De buitenkant van de apparatuur wordt geschuurd, geplamuurd en opnieuw gespoten. De software en hardware worden ge-update en er worden opties toegevoegd of weggehaald. "Als een systeem hier de deur uitgaat, is het beter dan het ooit was", zegt Hovers. "De systemen worden volledig aangepast aan de wens van de volgende koper. Je kunt het vergelijken met een auto. Een koper kan kiezen voor het basismodel, of hij kan er verschillende opties aan toe laten voegen."

Philips richt zich al bijna 25 jaar op het hergebruik van professionele medische apparatuur. Klanten kunnen op die manier een compleet gerenoveerd apparaat aanschaffen voor 70 tot 80 procent van de nieuwprijs. Revisie van bestaande apparatuur past in de circulaire werkwijze van Philips en biedt extra kansen om samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen te sluiten.

Klinieken

Hovers schat dat intussen zo'n tien procent van alle door Philips verkochte apparatuur hergebruikte (circulaire) producten betreft. De meeste gerenoveerde systemen worden verkocht aan universiteiten en particuliere klinieken, met name in de Verenigde Staten. Duitsland en Japan nemen ook een aardig deel voor hun rekening. Alleen China houdt zijn grenzen gesloten voor 'tweedehands' medische apparatuur.



De meeste apparaten van Philips, zoals MRI- en CT-scanners, worden zo'n tien jaar gebruikt in ziekenhuizen of klinieken. Daarna, maar steeds vaker ook binnen die tijd, koopt Philips ze terug om ze volledig te renoveren. Dat doet het bedrijf al meer dan 25 jaar. Alleen de strategie is inmiddels veranderd. Waar Philips voorheen zo min mogelijk probeerde te betalen om de eigen apparatuur terug te halen, worden ziekenhuizen nu met een mooi bedrag 'verleid' om hun apparatuur in te ruilen voor een nieuwer model.

"We geven een goede inruilwaarde voor onze systemen. Ziekenhuizen weten in welke tijd ze een systeem afschrijven, en wij geven ook aan wat ze terugkrijgen als ze hun systeem voor het einde van die periode inruilen", legt Hovers uit. "Op die manier is het ziekenhuis gegarandeerd van de modernste apparatuur. Philips weet zich verzekerd van klanten en de waardevolle grondstoffen uit de apparaten gaan jaren langer mee."