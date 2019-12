Is zorg op afstand de toekomst, zoals Philips betoogt? Zo werkt het in Chicago

Een half uur rijden van de voor Chicago karakteristieke verhoogde metrolijnen en wolkenkrabbers ligt Advocate Health. Het is geen ziekenhuis en toch zijn hier dag en nacht de meest ervaren verpleegkundigen en specialisten bezig met medicijnen, infusen, onderzoek en adequaat ingrijpen als het nodig is. Kortom met levens redden.



Ze zitten in van die typisch Amerikaanse cubicles, hokjes die de werkplekken afschermen. In een ervan Barbara Bekielewski, al vijfentwintig jaar verpleegster en nu vier jaar hier werkend op afstand. Op acht beeldschermen houdt ze alle elektronische gegevens van 45 patiënten in de gaten. „Dat zijn er wel veel ja, maar het is goed te doen. De lijsten zijn heel overzichtelijk en met kleuren zien we welke patiënten meer of minder aandacht nodig hebben. We maken met de camera’s bij de bedden rondes en dan staan we wat langer stil bij de meest ernstige patiënten.”