Jan Timmer krijgt gelijk van oud-Philipsmannen bijeen in Geldrop

Het gonst in de vergaderzaal van wijkcentrum De Dreef in Geldrop. De PVGE is hier deze vrijdagmiddag bijeen voor de jaarvergadering. De vereniging voor senioren is allang niet meer exclusief voor ex-Philipsmedewerkers, maar heeft nog wel steeds veel oud-personeel van de kumpanie in de gelederen. Het boek waarin oud-topman Jan Timmer kritiek uit op zijn opvolgers, is de Philipsmensen hier niet ontgaan.

Gerard Wilmink (75 jaar, Geldrop), Hans Josiassen (68, Mierlo), Max van Hofweegen (75, Heeze), Gezinus Dekker (80, Geldrop) en Leo Slegers (69, Geldrop) zijn het over één ding meteen met elkaar eens. Als Jan Timmer in zijn boek Die man van Philips de negatieve invloed hekelt van winstbeluste aandeelhouders op het Philips van de laatste decennia, dan heeft Jan Timmer groot gelijk. Het klopt ook, vindt het vijftal, dat Timmers opvolgers een verkeerde koers insloegen. Te weinig visie, te weinig oog voor nieuwe producten, verkeerde onderdelen afgestoten zoals het nu zo succesvolle NXP en ASML. Maar, zegt Gezinus Dekker - 35 jaar lang technisch opleider - ook: ,,Je was er zelf bij Timmer. Je hebt zelf aan de wieg gestaan van het huidige beleid. En als Timmer zegt dat hij achteraf gezien meer mensen van binnenuit op topfuncties bij Philips had moeten benoemen, dan zeg ik hetzelfde als Theo Maassen: Achteraf is het mooi wonen."

Centurion

Denkend aan de periode van Jan Timmer bij Philips (1990 - 1995), denkt het vijftal aan pensioen en Centurion. ,,Timmer heeft gigantisch in de pensioenpot zitten graaien", herinnert Gerard Wilmink - 42 jaar ict'er - zich. ,,Heel apart", vult Leo Slegers aan - veertig jaar Philips, waarvan twintig jaar gereedschapsmakerij. Slegers herinnert zich vooral de operatie Centurion, die Jan Timmer in 1990 inzette. De grootscheepse reorganisatie was nodig om Philips te redden, stelt het vijftal eensgezind. Leuk was het niet. Hans Josiassen - 45 jaar Philips, afstemming markt en ontwikkeling in verschillende divisies - moest enkele tientallen mensen ontslaan. Gerard Wilmink ook. ,,De avond ervoor heb ik wakker gelegen, want dat had ik nog nooit gedaan."

Toch heeft het kwintet ook goede herinneringen aan Centurion. Philips werd erdoor wakker geschud. ,,Centurion was een eye opener. Door de bezuinigingen kregen we een andere mindset, we gingen nadenken over andere manieren om te produceren, want we dreigden failliet te gaan. Het vanzelfsprekende was eraf. Als je bij Philips werkte, was je veilig voor de rest van je leven, dachten we altijd."

De sanering die Timmer doorvoerde, schudde Philips wakker. Dat kon geen kwaad, stelt Max van Hofweegen - onder meer hoofd automatisering. ,,Ik ben na mijn gedwongen pensioen bij Philips wethouder geweest in Heeze-Leende. Daar werd door ambtenaren veel harder gewerkt dan vroeger bij Philips."

Boonstra

Jan Timmer en zijn ingrepen bij Philips kunnen rekenen op redelijk veel sympathie van het vijftal. Dan komt Timmers opvolger Cor Boonstra er een stuk slechter vanaf. ,,Die klojo", zo typeert Hans Josiassen Boonstra. Bij Boonstra is de negatieve invloed van aandeelhouders op de koers van het bedrijf begonnen, stelt Josiassen. En de verhuizing van het Philips-hoofdkantoor naar Amsterdam onder Boonstra kan bij geen van de vijf Philipsmannen op begrip rekenen. ,,Daarmee heeft hij innovatie en marketing uit elkaar getrokken een slechte zet."