Kabinet wil winst Philips belasten

Nu kunnen bedrijven nog verliezen in het buitenland aftrekken van de winsten die ze maken in Nederland. Op die manier hoeven bedrijven minder belasting over hun winst te betalen. Het kabinet wil een initiatiefwet van GroenLinks overnemen. Ingewijden benadrukken dat dit niet betekent dat er op Prinsjesdag een kant-en-klare wet ligt.

Het wetsvoorstel van de oppositiepartij - mede ondertekend door PvdA en SP - moet een einde maken aan aftrekposten uit het buitenland. Door die aftrekposten kunnen bedrijven het zo regelen dat de winst waarover ze in Nederland belasting betalen, nihil is. Aanleiding voor het voorstel was het bericht dat Shell door de verliezen in het buitenland weg te strepen jarenlang geen belasting zou hebben betaald in Nederland.

Philips

Volgens een woordvoerder van Philips betaalde het concern de afgelopen tien jaar zo'n 150 miljoen euro aan winstbelasting. Maar op dit moment doet Philips dat niet. Een tijdelijke situatie, volgens Philips. Vanaf 2021 verwacht Philips weer zo'n 100 miljoen euro per jaar af te dragen. Over 2018 hield het concern onder de streep 1,1 miljard euro over. De Philips-woordvoerder zegt donderdag de definitieve plannen af te wachten. ,,We zijn vooral benieuwd naar het totaalplaatje van de overheid”, aldus de zegsman, die wil waarin de komende jaren geïnvesteerd gaat worden. ,,Het is belangrijk dat er een goed investeringsklimaat blijft.”

