Lagere omzet, meer winst lampenfabrikant Signify

Juventus-Ajax te zien in Philips LED licht van Signify Eindhoven

15 april EINDHOVEN- De wedstrijd Juventus-Ajax is dinsdagavond te zien in Philips LED licht. Het Eindhovens Signify, voorheen Philips Lighting, heeft in het Allianz Stadium in Turijn in Italië de Philips Arena Vision verlichting aangebracht.