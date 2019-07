Lichtbedrijf Signify in Eindhoven ziet verkopen opnieuw teruglopen

Philips voert verkopen flink op

22 juli EINDHOVEN/AMSTERDAM - Philips heeft de verkopen in West-Europa en de Verenigde Staten weer wat weten op te voeren. Op beide markten rapporteert het op zorgtechnologie toegespitste concern na het tweede kwartaal van 2019 weer een paar procent groei. Dat kon Philips wel gebruiken: het eerste kwartaal van dit jaar verliep vlak in Europa, in de VS liepen de verkopen terug.