Markt zat niet te wachten op draagbare hightech bloedtester van Philips

"Dit komt totaal onverwacht. We wisten dat de verkoop van ons bloedanalyse-apparaatje niet goed gaat. Dus we hebben er wel aan gedacht dat Philips verder zou willen gaan in afgeslankte vorm, maar stoppen? Nee!" De medewerker van Handheld Diagnostics wil alleen anoniem in de krant. "Er wordt voor ons gekeken naar een baan binnen en buiten het bedrijf. Dus ik wil mijn kansen niet verkleinen."

Afgelopen vrijdag stuurde Philips de 170 medewerkers van Handheld Diagnostics (HHC) een e-mail waarin ze werden verzocht bijeen te komen in het auditorium. Daar werd hen meegedeeld dat Philips van plan is een streep te zetten door het dochterbedrijf op de Eindhovense High Tech Campus. De kosten voor de ontwikkeling en productie van het draagbare bloedanalyse-apparaatje van HHC zouden te hoog zijn en de inkomsten te laag door gebrek aan interesse vanuit de markt.

Ogenschijnlijk succesvol

Hoewel de meeste medewerkers wel door hadden dat het niet goed ging, zijn ze toch geschokt dat na jaren van onderzoek en ontwikkeling en een ogenschijnlijk succesvolle lancering van hun draagbare bloedtestapparaat nu de stekker uit het bedrijf wordt getrokken. Het apparaatje, dat deels in Duitsland en deels in Eindhoven wordt geproduceerd, voert met behulp van een druppel bloed een troponinetest uit.

Daarmee kan aan de hand van het eiwitgehalte in het bloed binnen tien minuten ter plaatse worden vastgesteld of er hartcellen zijn beschadigd door te weinig zuurstoftoevoer. Een test die normaal uren duurt in een laboratorium. Een echte doorbraak dus. Bij de lancering werd het bedrijf dan ook gezien als een veelbelovende start-up van de Philipsfamilie. In aanvang werden er dagelijks nieuwe werknemers aangetrokken. Hand Held Diagnostics leek een gouden toekomst tegemoet te gaan. Maar al snel bleek de interesse vanuit de markt toch te gering om het bedrijf winstgevend te maken. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat er nu nog slechts één bloedproef kan worden uitgevoerd met het apparaatje. Philips wilde graag meerdere proeven ontwikkelen om het product tot een succes te maken. Daar werd ook al een aanvang mee gemaakt. Omdat dit echter grote extra investeringen zou vergen, wilde Philips het risico delen en zocht naar mede-investeerders.

Toen daar geen interesse voor bleek, trachtte het bedrijf in zijn geheel te verkopen. Ook dat lukte niet. "En dan kom je op een punt dat je een pijnlijke beslissing moet nemen. Want dat betekent dat het bedrijf nu nog niet in de zwarte cijfers is en we daarbovenop nog extra kosten moeten maken. Dan krijg je geen verdienmodel", stelt een Philips-woordvoerder.

Hoewel het bedrijf heeft toegezegd de 170 werknemers te helpen bij het zoeken maar een baan binnen of buiten Philips, heeft de vakbond VHP2 weinig vertrouwen in herplaatsing binnen het bedrijf. Want Philips is steeds kleiner geworden en heeft daardoor steeds minder mogelijkheid om mensen binnen het bedrijf te herplaatsen. Bovendien vindt de vakbond dat Philips er niet genoeg aan doet om mensen te herplaatsen. "Philips is voortdurend in verandering. Er zijn veel projectactiviteiten, incubators en start-ups binnen het bedrijf. Daar gaan mensen aan de slag die eerst elders in het bedrijf werkten, maar er worden ook nieuwe mensen specifiek voor die projecten aangenomen. Voor iedereen is dat een ingecalculeerd risico, want je weet dat niet alle projecten tot succes zullen leiden. Toen het bedrijf nog groter was, vonden mensen als zo'n project werd gestopt weer een baan op een andere afdeling. Maar nu het bedrijf veel kleiner is, na splitsing met Philips Lighting, heeft het niet voldoende volume om ze weer op te nemen", zegt Jörg Sauer, directeur van vakorganisatie VHP2.