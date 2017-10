Marnix van Ginneken in bestuur Philips

Van Ginneken was al sinds 2014 lid van de executive committee. De belangrijke rol die hij daar heeft gespeeld is voor Philips reden hem op te nemen in de Raad van Bestuur. Van Ginneken komt in plaats van Pieter Nota, Chief Marketing Officer bij Philips, die de Raad van Bestuur verlaat. Nota treedt per 1 januari 2018 toe tot de Raad van Bestuur van BMW.