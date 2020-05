Martin Schuurmans in autobiografie: 'Durf te veranderen’

In de zomer van 1994 realiseren Martin Schuurmans en zijn vrouw Victoire zich dat hun toekomst ondanks een verleidelijk aanbod van Philips niet in New York ligt. Ze blikken terug op Kerstmis, toen zij dineerden en dansten in het Rockefeller Center in hartje Manhattan. Ze leven in de VS aan de goede kant van de muur die rijk en arm scheidt, maar ze zijn hun afkomst niet vergeten - elk met straatarme ouders en samen een schuld van zesduizend gulden toen ze trouwden.