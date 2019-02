Meneer Frits zei het al: wie Philips bezoekt, moet in Eindhoven zijn

Het gebouw was in 1964, na ‘VA’ het tweede gebouw van het grotere Vredeoord-complex. Vooral bekend om de betonnen ‘jukken’ die over de twaalf verdiepingen heen steken. Daaraan zijn stalen kabels bevestigd, omvat door vierkante kokers, die de verdiepingen dragen. Hoewel het gebouw allerminst ‘uitgewoond’ aandoet omdat het in 2005 nog rigoureus is gerenoveerd, is de huur opgezegd. Begin volgend jaar gaan de duizend medewerkers van de Boschdijk naar hun 4.500 collega's op de High Tech Campus.