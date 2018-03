Philips-deal met Zeeuws ziekenhuis

TERNEUZEN - Philips heeft overeenkomsten gesloten met ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen en met een Canadees zorgcentrum. De deal met ZorgSaam heeft een waarde van meer dan 20 miljoen euro. Voor dat bedrag is een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komende vijftien jaar. ZorgSaam wordt in die periode uitgerust met medische beeldvormende apparatuur en nieuwe IT-oplossingen ter ondersteuning van een snelle en juiste diagnose en behandeling. In het contract is Philips verantwoordelijk voor de levering van alle medische, radiologische beeldvormende apparatuur en ondersteunende software voor het gehele ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen, inclusief beheer en onderhoud. Ook is Philips verantwoordelijk voor het stralingsdosisbeheer en de opleiding van personeel.