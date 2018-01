Philips en Hartstichting gaan samenwerken om leven van mensen met hart- en vaatziekten te verbeteren

AED's



Bij een hartstilstand is het belangrijk dat iemand binnen zes minuten wordt geholpen. Daarvoor moet er wel een AED onder handbereik zijn. Voor Nederland is berekend dat er voor een landelijke dekking 30.000 apparaten nodig zijn. Die apparaten moeten zijn geregistreerd (aangemeld), zodat hulpverleners exact weten waar ze die apparaten kunnen vinden zodat ze die bij een oproep kunnen gebruiken. Nederland telt nu al 100.000 van die apparaten, maar slechts 12.000 daarvan zijn geregistreerd. De rest is privébezit of hangt binnen bij bedrijven, winkels en scholen. Zaak is dat al die AED's worden aangemeld en liefst ook in de openbare ruimte komen te hangen. De komende drie jaren gaan de Hartstichting en Philips hieraan werken. Er wordt een aanmeldcampagne opgezet om bestaande AED’s aan te melden in het reanimatie-oproepsysteem. Ook werken Philips en de Hartstichting samen om het gezamenlijk aanschaffen van een Buurt-AED te faciliteren.