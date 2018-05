Philips en Rijnstate bouwen aan kliniek van de toekomst

AMSTERDAM - Philips gaat met Rijnstate, een ziekenhuisorganisatie met locaties in Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid, een 10-jarige samenwerking aan om invulling te geven aan 'de kliniek van de toekomst'. Een virtueel zorgcentrum van waaruit zorgverleners de gezondheid van patiënten zowel in als buiten het ziekenhuis kunnen bewaken. Financiële details van het contract zijn niet bekend gemaakt.

Om de zorgkosten te beheersen, is er landelijk vraag naar ‘minder zorg in het ziekenhuis en meer zorg dichtbij huis’. Samen met Philips wil Rijnstate, dat 5500 medewerkers telt, daarom vormgeven aan ‘de kliniek van de toekomst’, waarbij monitoring van de gezondheid van patiënten een essentieel onderdeel is.

Technologische innovaties

Waar zorg niet perse in het ziekenhuis hoeft te worden verleend, wil Rijnstate dit in toenemende mate door technologische innovaties op afstand doen. Daarom gaat Philips haar patiëntbewakings- en monitoringoplossingen op verschillende afdelingen van Rijnstate inzetten. Zo wordt op de verpleegafdelingen onder andere de Philips Biosensor ingezet. Een high-tech sensor in de vorm van een pleister die patiënten op de borst dragen en die op afstand hun vitale functies, zoals ademhaling, temperatuur, polsslag en bloeddruk, monitort.

Naast het inzetten van slimme technologische oplossingen, zal ook worden bekeken hoe de verzamelde data door slimme algoritmen kan worden geanalyseerd. En zo tot informatie worden omgezet die relevant is voor zorgverleners en patiënten. Ook worden de zorgprocessen aangepast.

Monitoringsysteem