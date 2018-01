Philips gaat samenwerking aan met American Well

BOSTON - Stel je het is 20.00 uur 's avonds, je bent suikerpatiënt en voelt je beroerd. Je wilt niet wachten tot de volgende ochtend met een huisartsbezoek. Dus bel je in op een speciale service, waarbij je binnen een paar minuten een live verbinding hebt met een medisch specialist die jouw vragen beantwoordt, een diagnose stelt en je doorverwijst of medicijnen bestelt bij de apotheek naar keuze.

Het lijkt toekomstmuziek, maar in de Verenigde Staten wordt al op die manier gewerkt. Met name in laag bevolkte gebieden waar minder medische zorgvoorzieningen zijn. Niet alleen patiënten, maar ook consumenten met gezondheidsvragen, over bijvoorbeeld voeding of opvoeding kunnen via de service terecht bij gezondheidszorgspecialisten.

Een van de partijen die in de VS consumenten 24 uur per dag toegang verleent tot bevoegde gezondheidszorgprofessionals is American Well. Omdat American Well zijn service graag wereldwijd wil aanbieden en Philips op zoek is partijen waarmee het zijn diensten kan uitbreiden of aanvullen, hebben de bedrijven een meerjarige overeenkomst gesloten om de zorgmogelijkheden van American Well te integreren in de digitale gezondheidsoplossingen van Philips.

„Samenwerken met American Well om zeer gepersonaliseerde virtuele zorgoplossingen aan consumenten en zorgprofessionals te leveren, past in de visie van Philips om 24/7 de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats te leveren. Met deze nieuwe samenwerking streven we naar een optimale consumentenervaring met oplossingen die mensen in staat stellen hun gezondheid beter te beheren," zegt Jeroen Tas , Chief Innovation & Strategy Officer bij Philips. „American Well werkt al samen met veel van de grootste verzekeraars en zorgaanbieders in de Verenigde Staten en biedt geweldige mogelijkheden voor gezamenlijke bedrijfsontwikkeling met als doel een betere patiëntenervaring te creëren op dit belangrijke nieuwe gebied van digitale gezondheidszorg."

Fase één van de samenwerking brengt de telehealth-service van American Well naar de Philips Avent uGrow-app voor ouderschap. De app is ontworpen om ouders te ondersteunen bij het volgen van de ontwikkeling van hun baby. Met uGrow kunnen ouders onder meer gegevens delen met - en gepersonaliseerd advies ontvangen van - beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Met hulp van American Well biedt de app een beveiligde, on-demand videoverbinding met een kinderarts, medische arts of specialist in geestelijke gezondheidszorg online of via de mobiele telefoon, 24 uur per dag, 7 dagen een week. Voor de service betalen consumenten een vergoeding die verschilt per zorgprofessional en consultatieduur.