Philips houdt hartpatiënten op afstand in de gaten

Philips en het ziekenhuis willen samen met andere partijen in de zorg gaan samenwerken en de diensten beschikbaar maken voor inwoners van Amsterdam-Noord. Daarbij worden applicaties ingezet van VitalHealth, een bedrijf in Ede dat vorig jaar door Philips werd ingelijfd. De programma's moeten patiënten begeleiden en zorgverleners ondersteunen bij het maken van beslissingen.

Breder

Het moet vermijdbare ziekenhuisopnames voorkomen en poliklinische herhaalbezoeken verminderen. Het doel is om patiënten dichter bij het ziekenhuis en andere zorgaanbieders te laten zijn, zonder dat ze daadwerkelijk in het ziekenhuis hoeven te komen. Later moet deze vorm van samenwerking ook worden toegepast voor een bredere groep patiënten met andere chronische aandoeningen.