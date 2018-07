Philips houdt verkopen op peil

De inkomsten kwamen uit activiteiten kwam uit op 186 miljoen euro, tegen 161 miljoen vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg van 439 miljoen euro naar 482 miljoen euro. Philips had last van de effecten van wisselkoersen en desinvesteringen. Nog steeds heeft het concern de wind niet mee in China. Distributeurs vullen hun voorraden maar zeer beperkt aan en ook de vraag naar luchtzuiveringsapparatuur is lager.

Orders

De autonome groei bij Philips, dus exclusief effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, bedroeg vier procent. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De ordergroei kwam volgens het concern uit op negen procent, een procent meer dan in 2017. Het bedrijf verwacht in diverse onderdelen een betere tweede helft van het jaar. Bijvoorbeeld omdat medische klanten hun jaarbudgetten nog voor het eind van het jaar spenderen en consumenten cadeaus kopen voor de feestdagen.

Boete

Eerder deze maand meldde Philips al dat 30 miljoen euro was gereserveerd voor een mogelijke boete van de Europese Commissie. Die last is genomen en verwerkt deze halfjaarcijfers. Philips en andere elektronicaproducenten zouden webwinkels hebben verhinderd om voor bepaalde producten lagere prijzen te hanteren dan reguliere winkels. De tweede helft van dit jaar volgt de beslissing van de Europese Commissie.