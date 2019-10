Philips kan niet terugvallen op comfortabele ordergroei

Winstcij­fer Philips krijgt dreun

28 oktober EINDHOVEN - Philips heeft zoals eerder al aangekondigd de afgelopen drie maanden flink minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het medisch technologiebedrijf hield onder de streep 208 miljoen euro over, tegen 292 miljoen euro in dezelfde maanden vorig jaar toen het bedrijf ook geen sterk kwartaal in de boeken kon noteren.