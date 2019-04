Philips komt in 2019 ‘redelijk’ uit startblokken

Dat is iets meer dan analisten hadden verwacht in een door het bedrijf zelf gepresenteerde gemiddelde verwachting. Analisten gingen in de aanloop naar de resultaten over het eerste kwartaal van 2019 uit van een omzet van bijna 4,14 miljard euro. Philips houdt vast aan de doelstelling voor een jaarlijkse omzetstijging van vier tot zes procent tot 2020. Het concern in gezondheidstechnologie wist de nettowinst op te poetsen tot 162 miljoen euro, 38 miljoen meer dan in de eerste drie maanden van 2018.

Philips profiteerde begin dit jaar van groeiende activiteiten in opkomende markten. Met dubbele cijfers werden de grotendeels stagnerende activiteiten in Europa en de Verenigde Staten (VS) gecompenseerd. De verkopen in opkomende markten stegen met tien procent. Tot die markten behoren China en Oost-Europa. In West-Europa was de omzet vlak, in de VS was er sprake van een daling in de verkopen.

Tandenborstels

Bestuursvoorzitter Frans van Houten onderstreept de groei bij de divisie Persoonlijke gezondheid. Met name op het gebied van gebitsverzorging deed Philips volgens hem goede zaken. Mede door de verkoop van tandenborstels was het onderdeel goed voor een groei van vijf procent, al liepen de verkopen in het Midden-Oosten en Turkije wat terug. In dezelfde periode van vorig jaar had de tak te maken met een teruglopende omzet.

Prodrive