Philips koopt deel bedrijf in VS

Bij het deel dat door Philips zal worden ingelijfd, werken negenhonderd mensen. Financiële details over de acquisitie zijn niet bekendgemaakt. Philips verwacht de overname in het tweede deel van dit jaar te kunnen afronden. Volgens Philips is de Carestream-divisie vooral actief in Latijns-Amerika, Europa en Azië. Philips zegt marktleider te zijn in Noord-Amerika.