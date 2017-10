Philips Lighting maakt meer winst met minder verkopen

Nettowinst

Het verlichtingsconcern met het hoofdkantoor op de High Tech Campus in Eindhoven is beter in staat om de voortdurende krimp van de verkopen van conventionele verlichtingsproducten te compenseren met led. De omzet uit de verkoop van led-lampen steeg van 377 naar 416 miljoen euro. Toch heeft Philips heeft de voorraden zien toenemen. Dat komt voor een deel doordat minder led-verlichting werd verkocht dan verwacht. Ook werd geanticipeerd op meer verkopen voor thuis-oplossingen in het laatste kwartaal van dit jaar. Om kosten te besparen is het bedrijf de voorraden aanzienlijk aan het verminderen. Het bedrijf verwacht daardoor het huidige, laatste kwartaal de kaspositie flink te kunnen verbeteren. De vrije kasstroom kwam het derde kwartaal uit op een tekort van vijf miljoen tegen een plus van 164 in dezelfde periode in 2016.