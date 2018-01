Philips Lighting sluit halogeenfabriek in Aken

De fabriek is Philips'laatste 'halogeenfabriek' in Europa. Volgens een woordvoerder van Philips is de sluiting het rechtstreekse gevolg van het verschuiven van de halogeenmarkt naar LED-verlichting.

De Europese Unie (EU) heeft per 1 september van dit jaar een verbod op de verkoop van halogeenlampen uitgevaardigd. De EU wil namelijk dat alle lampen die niet in energielabel A of B vallen volledig in de ban worden gedaan. De EU-lidstaten hadden het verbod op halogeenlampen al eerder willen instellen (per 1 september 2016), maar zwichtten voor een lobby van de lichtindustrie die het verbod graag tot 2020 uitgesteld had gezien.