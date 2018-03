Philips Lighting zet in op verlichting met zonne-energie

EINDHOVEN - Philips Lighting gaat extra inzetten op verlichting op zonne-energie en ontwikkelde daarvoor nieuwe producten. Die gaat het bedrijf voor het eerst toepassen in grootschalige straatverlichtingsprojecten in India en Thailand. Dat kondigde het bedrijf woensdag aan. Financiële details zijn niet bekend gemaakt.

Lighting gaat in India circa 84.000 straatlantaarns op zonne-energie plaatsen. Voor het grootste deel, 60.000, wordt samengewerkt met staatsenergiebedrijf EESL. Daarnaast werkt Lighting samen met UPNEDA, een dienst die verantwoordelijk is voor duurzame energie-initiatieven in de regio Uttar Pradesh. Hier worden 24.000 straatlantaarns geplaatst. De projecten zijn onderdeel van de verdere groei van de zonne-energietak van het bedrijf.

Zonne-energie

De straatlantaarns op zonne-energie (Philips SunStay) werden eind vorig jaar in India gelanceerd. De wereldwijde introductie volgt in het tweede kwartaal van dit jaar. Volgens Lighting zijn de alles-in-een-lampen, waarbij het zonnepaneel, het armatuur, de laadregelaar en de batterij in één behuizing zitten, efficiënter dan bestaande systemen in de markt voor zonnestraatverlichting.

In Thailand plaatste het lichtbedrijf onlangs zevenhonderd aangesloten verlichtingseenheden op zonne-energie met zogeheten bewakings- en gegevensanalyse-opties op afstand. De straatlantaarns staan in de buurt van de luchthaven van Bangkok.

Veiligheid

Ongeveer 17 procent van de wereldbevolking (meer dan 1 miljard mensen) is niet aangesloten op het lichtnet en heeft dus geen licht na zonsondergang. Om toegang tot verlichting en stroom mogelijk te maken, lanceerde Philips Lighting in december 2017 de Philips LifeLight-zonnelantaarn in India. Naast een USB-poort voor het opladen van telefoons en andere apparaten, wordt LifeLight geleverd met een vervangbare batterij. Behalve dat de lampen de dag verlengen voor commerciële activiteiten, educatie en gemeenschapsleven, maakt het het leven ook veiliger. Nu wordt er namelijk nog vaak gebruik gemaakt van lampen op het zeer brandbare kerosine. Volgens een rapport van de Wereldbank komen er jaarlijks bijna anderhalf miljoen mensen om door bosbranden die zijn veroorzaakt door kerosine of kaarsen.