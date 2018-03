Philips Lighting zet volgende stap in intelligente verlichting

Met een app op je telefoon een vergaderruimte reserveren, door een gebouw navigeren of de lichten in je kantoor automatisch naar jouw behoefte laten schijnen als jij binnenkomt. Het is allemaal mogelijk met softwareplatform Interact. Verlichtingssystemen voorzien van sensoren genereren data die op het softwareplatform worden verzameld, beheerd en geanalyseerd.

Light & Building

Softwareplatform Interact werd maandag gepresenteerd in Frankfurt op de beurs Light & Building, de belangrijkste lichtbeurs ter wereld. Met het nieuwe platform wil Philips Lighting zijn professionele klanten in staat stellen het gebruik van hun gebouwen of ruimte beter in kaart te brengen. Op basis van die data-analyses kunnen zij de verlichting, klimaatbeheersing en schoonmaak van hun gebouwen exact afstemmen op het gebruik van de ruimtes waarmee ze het energieverbruik en de kosten kunnen terugbrengen. Op de Hamdan Bin Mohammed Smart University in Dubai is het Interact softwareplatform al geïnstalleerd. Tot grote tevredenheid van de studenten die via een app op hun telefoon die communiceert met de verlichting, hun weg vinden naar de juiste ruimte, waar het bovendien koel is omdat de airco weet hoeveel mensen er binnen zijn en zich daarop aanpast.

Aan de Hamdan Bin Mohammed Smart University in Dubai wordt al gewerkt met indoor navigatie via het verlichtingssysteem. © Philips Lighting

Op basis van verzamelde data via Interact kunnen ook nieuwe diensten worden ontwikkeld. Zo kunnen bezettingsgegevens van verschillende gebouwen worden gecombineerd en geanalyseerd om inzicht te krijgen hoe mensen kantoorruimtes gebruiken. Dergelijke inzichten kunnen helpen om besparingen door te voeren en toekomstige kantoren beter te ontwerpen. Philips lanceerde verschillende Interact platforms voor specifieke doelgroepen, zoals Interact Landmark voor architecturale verlichting, Interact Office voor kantoren en commerciële gebouwen, Interact Retail voor grote winkels in detailhandel en voeding en Interact Sporten voor stadions. Later dit jaar wordt Interact Industry, gelanceerd, voor fabrieken, magazijnen en logistieke centra.

Eric Rondolat, topman van Philips Lighting, was in Frankfurt om onder meer het nieuwe softwareplatform Interact te presenteren. © Philips Lighting

Van lampenproducent verschuift Philips Lighting dus steeds meer richting software bedrijf. Vorige week werd, een beetje overschaduwd door de lancering van de nieuwe naam Signify, Philips LiFi Systems aangekondigd. LiFi (Light + Fidelity) is vergelijkbaar met WiFi, maar in plaats van radiogolven worden er lichtgolven gebuikt. Het draadloze netwerk is ingebouwd in de ledlampjes. Hoewel de technologie al een tijdje bestaat, is het de eerste keer dat een groot elektronicabedrijf het commercieel beschikbaar stelt. Het typeert de ontwikkeling van Philips Lighting. Het bedrijf dat zich wereldleider noemt op gebied van intelligente verlichting, is inderdaad een echte voortrekker met licht dat data kan analyseren en duiden, zichtbaar maken en betekenis geven. Signify lijkt de perfecte naam voor de nieuwe weg dat Lighting is ingeslagen. Hoewel Bill Bien, hoofd strategie en marketing van Philips Lighting, benadrukt dat Philips Lighting altijd op de eerste plaats een verlichtingsbedrijf blijft. Maar verlichting wordt wel anders gebruikt en geeft betekenis, vandaar de keuze van de nieuwe naam; Signify. Meer wil Bien over de nieuwe naam niet kwijt. Eerst moeten op 16 mei de aandeelhouders hun zegen erover hebben uitgesproken. Daarna wil hij de keuze graag een keer toelichten.