Philips richt pijlen op Duitse ziekenhuizen

AMSTERDAM - Philips sluit een contract van 50 miljoen euro met het Stedelijk ziekenhuis in München. Het is Philips' tweede langdurige samenwerking in Duitsland. En er staan er meer op de planning.

De laatste puntjes worden nog op de I gezet, maar deze week sluit Philips een meerjarig samenwerkingscontract met het Städtisches Klinikum München. Philips gaat de komende vijf tot tien jaar meer dan tweehonderd diagnostische systemen zoals MRI, CT, echografie en röntgenapparatuur in het Duitse ziekenhuis vernieuwen. De totale omvang van het contract bedraagt zo'n vijftig miljoen euro.

Software

De samenwerking van Philips met het stadsziekenhuis van München gaat verder dan vernieuwing van de apparatuur. Het gebruik van geïntegreerde software gaat artsen in het ziekenhuis helpen diagnoses te verbeteren en de efficiëntie van behandelingen te verhogen. Daarnaast onderzoekt Philips de behandelprocessen en brengt daarin verbeteringen aan om efficiënter te gaan werken, de diagnose en zorg te verbeteren en wachttijden te verkorten.

Vaste grond

Philips heeft wereldwijd meer dan honderd meerjarige samenwerkingsverbanden. Maar in Duitsland, het thuisland van concurrent Siemens, krijgt het bedrijf nu pas vaste grond onder de voeten met dit type contracten. München is de tweede langdurige samenwerking in Duitsland. Maar als het aan Frans van Houten ligt, blijft het hier niet bij. De Philipstopman heeft aangegeven 'tientallen samenwerkingsovereenkomsten te plannen' met ziekenhuizen in Duitsland, aldus een woordvoerder van Philips.

Grote markt

De Duitse markt is aantrekkelijk voor Philips vanwege zijn omvang van bijna tweeduizend ziekenhuizen, maar ook omdat kunstmatige intelligentie en data-analyse er nog nauwelijks een rol spelen. Om die reden willen Duitse ziekenhuizen graag samenwerken met het medische technologiebedrijf. Want ze beschikken niet altijd over de modernste systemen en de IT-infrastructuur is vaak zelfs verouderd.

Partnerschap