Philips schrapt banen op High Tech Campus

Voor de werknemers is het onbegrijpelijk. Koninklijke Philips maakt winst, veel winst zo wordt regelmatig gecommuniceerd. Toch verdwijnen er dit jaar tientallen banen bij de afdeling siteplanning op de Eindhovense High Tech Campus. Slechts enkele werknemers blijven over om dit 'Center of Excellence' te bemannen. "Per 1 april brengen we officieel naar buiten dat per 1 oktober in Eindhoven 29 functies komen te vervallen", bevestigt een Philips-woordvoerder. "Negen functies vervallen volledig, de andere twintig worden verplaatst naar dezelfde afdeling in Lotz, Polen." En dat is een hard gelag voor de Eindhovense werknemers die vrezen dat ze niet meer aan een baan komen binnen het bedrijf. Ondanks dat Philips meer dan driehonderd vacatures heeft openstaan en zij op papier voorrang krijgen bij sollicitaties. "Het sociaal plan vinden we niet voldoende, we eisen een baangarantie", meldt een werknemer die anoniem wil blijven.