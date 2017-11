Philips steekt 5,2 miljoen dollar in softwarebedrijf Mytonomy

Philips besteedt jaarlijks 1,7 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast wordt er in medisch-technische start-ups geïnvesteerd die een aanvulling vormen op het eigen portfolio. Met name in bedrijfjes die zich richten op informatietechnologie (IT) en diensten (services). Die investeringsactiviteiten waren er altijd al. Maar sinds dit jaar zijn ze samengevoegd onder de naam Philips Health Technology Ventures en is er een apart team opgericht dat zoekt naar de juiste aanvullingen. Een team dat is gericht op het scouten van medisch-technische start-ups die gebruikmaken van digitale technieken, met onder meer als doel ziektepreventie te verbeteren en diagnoses beter, sneller en goedkoper te maken. Die start-ups worden voorgelegd aan de juiste vertegenwoordigers binnen Philips die vervolgens aangeven of er kan worden geïnvesteerd. Zo stak het fonds onlangs vier miljoen euro in het Nederlandse LeQuest.

Het uiteindelijke doel van Philips Health Technology Ventures is te investeren in start-ups die langetermijnpartners van het bedrijf kunnen worden.