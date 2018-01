Philips terug in top 50 innovatieve bedrijven

De wereldranglijst wordt net als voorgaande jaren aangevoerd door Apple (1), Google (2) en Microsoft (3). Ook meer radicale vernieuwers als Uber (9) en Airbnb (11) scoren hoog. Samsung (5) en Alibaba (10) zijn de hoogste 'buitenlandse' noteringen op de lijst die voor meer dan de helft bestaat uit Amerikaanse bedrijven. Om tot de ranglijst te komen, combineert BCG (dat 85 kantoren telt in 45 landen) de mening van 1500 managers van internationale toonaangevende bedrijven uit uiteenlopende sectoren en combineert die met kengetallen over dividend, omzetgroei en winst.

Maar naast de waarde die een bedrijf heeft gecreëerd voor zichzelf en de klant, is open innovatie een belangrijk onderdeel van de kwalificatie. Zo kijkt BCG of bedrijven zich openstellen naar de buitenwereld en hoeveel ze investeren in start-ups. Wat Philips het laatste jaar nadrukkelijk heeft gedaan, net als zich meer profileren in de Verenigde Staten. Kan zijn dat het Nederlandse healthtech bedrijf zijn heroverde plek in de BCG-ranglijst daaraan heeft te danken.