Philips-topman Frans van Houten over de toekomst: 'we zijn pas halverwege de marathon'

Het concern is de afgelopen jaren getransformeerd naar een bedrijf gespecialiseerd in gezondheidstechnologie. Licht, de tv- en audio-activiteiten zijn allemaal de deur uitgedaan. ,,We zijn een bedrijf van 127 jaar oud. Ik zeg altijd dat je inspiratie uit het verleden moet halen maar dat je niet in het verleden kunt leven", verklaart Van Houten de transformatie. Philips is kleiner geworden in omzet maar het concern heeft zich ontdaan van de onderdelen waarop kleine marges zitten. Nu moet Philips nog gaan groeien, zowel organisch als met fusies en bedrijfsovernames. Van Houten hamert op het belang van eigen ontwikkeling: ,,We investeren nu jaarlijks 1,7 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling." Philips wil in 2020 een omzet van meer dan 20 miljard euro realiseren. Dit jaar verwacht het bedrijf op 18 miljard uit te komen.