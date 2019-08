Philips-topman over kunstmatige intelligentie: leren van de slagkracht van de Belgen

'Ik vroeg: mam, ben jij tevreden met je thermostaat?", vertelt De Jong in zijn kantoor op de bovenste verdieping van het Philips-pand aan de Boschdijk. ,,Werkt prima, zei ze. Stelt papa in, voegde ze nog toe. Maar dat heeft hij maar één keer gedaan. Daarna onderzocht de zelflerende thermostaat het temperatuurgedrag in jullie goed geïsoleerde appartement. Dat ding zorgt dat het elke ochtend 20 graden is, of het nu winter is of niet", legde De Jong haar uit. ,,Nou zei ze, 'als dat kunstmatige intelligentie is, vind ik dat wel mooi'."