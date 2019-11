Philips versnelt aanpak van longkanker en herseninfarct

Het gaat vooral om patiënten met een herseninfarct of met longkanker. Nu nog kan het bij de eerste kwaal enkele dagen duren en bij een longtumor enkele maanden, voordat de chirurg ingrijpt.

Hele fijne bronchiën en bloedvaten

Tijdens de RSNA, een belangrijke beurs voor medische apparaten in Chicago, presenteert Philips volgende week zijn nieuwste Azurion Scanner. Volgens Bert van Meurs, directeur beeldgestuurde ingrepen bij Philips, is deze zodanig uitgebreid met software en protocollen, dat het apparaat kan worden gebruikt in de operatiekamer. „We hebben onder meer de röntgensoftware in het apparaat zo aangepast, dat ook de hele fijne bronchiën en bloedvaten in 3D in beeld worden gebracht. Daardoor is live de begrenzing van een tumor heel goed te zien en is ook een herseninfarct direct te herkennen. Met de medische specialisten waarmee we samenwerken hebben we protocollen opgesteld om beide kwalen met een minimale ingreep aan te pakken. Dat dit nu ook lukt voor longtumoren is echt een doorbraak, omdat tot nog toe de chirurg een zware operatie moet uitvoeren.”

Bij longkanker meteen ingrijpen

Van Meurs legt uit dat bij de bestaande procedures er pas vaak na drie of vier maanden voldoende informatie is voor de longoperatie. Met als gevolg dat eventuele uitzaaiingen intussen door kunnen gaan. „De opzet met onze Azurion is dat na het constateren van deze kwaal meteen ingegrepen wordt. Met onze Lung Suite kunnen artsen methodes gebruiken waarbij door een klein gat in de borstkas de tumor kan worden behandeld. Op onze beeldschermen kunnen ze precies volgen waar ze moeten zijn en adequaat ingrijpen. De patiënt kan meestal binnen een dag weer naar huis.”

Bij de behandeling van een herseninfarct is de tijdsfactor nog belangrijker, zegt Van Meurs. „Tot nog toe moet de patiënt eerst in een MRI of CT scanner om vast te stellen of het om een bloeding of een infarct gaat. Vaak moeten ze dan voor de uiteindelijke ingreep naar een andere ruimte of zelfs een ander ziekenhuis. Daarmee gaat kostbare tijd verloren waarin hersenfuncties kunnen uitvallen. Met onze systemen kan een arts direct vaststellen dat het om een infarct gaat. Met een katheter (een lange, dunne flexibele buis. red.) kan hij dan via de aderen naar die bloedprop om deze terug te trekken.”

Een miljoen patiënten geholpen

Deze manier van behandelen van een herseninfarct gaat Philips in acht medische centra in de wereld, waaronder bij het Radboud UMC in Nijmegen, beproeven tot 2022, waarna dit systeem verder wordt uitgerold.

In totaal heeft Philips sinds de introductie in 2017 al meer dan duizend Azurion apparaten bij ziekenhuizen in de wereld geplaatst, waarmee een miljoen patiënten zijn geholpen. Dat gaat dan om kleine ingrepen met minimale insnedes bijvoorbeeld aan spataderen. Van de nieuwste Azurion, waar ook de zwaardere ingrepen aan longkanker en herseninfarcten kunnen worden gedaan, zijn er inmiddels zo'n twintig weggezet.