Philips verwacht verdere groei eind 2018

Over 2017 komt de omzet van het concern in gezondheidstechnologie uit op 17,8 miljard euro. Dat is iets minder dan waar analisten op hadden ingezet. De omzet is fors minder dan de verkopen over 2016 toen de omzet 24,52 miljard euro bedroeg. Toen zaten daar de cijfers van Philips Lighting nog in dat inmiddels op eigen benen staat en niet meer in de jaarcijfers wordt opgenomen. Als die tak in 2016 buiten beschouwing zou worden gelaten, dan kwam de omzet dat jaar uit op 17,4 miljard euro.