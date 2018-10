Philips wil meer maken in China: Omzetstijging valt tegen, aandeel onderuit

EINDHOVEN - Philips grijpt de komende maanden in om de gevolgen van de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten te beperken. In China wil Philips meer gaan produceren om te voorkomen dat zijn apparatuur veel te duur wordt. De handelsheffingen lopen immers al op tot 25 procent.

,,Nu al produceren we 70 procent van de omzet in China lokaal. Dat percentage zal de komende tijd nog omhoog gaan”, verwacht topman Frans van Houten van het technologieconcern.

Die ingreep kost natuurlijk geld: Philips schat het effect op de winst voor het komend jaar op 60 miljoen euro. Dat het concern de fabrieken extra laat draaien voor de lokale markt betekent niet dat dadelijk in de VS ook meer voor de binnenlandse markt wordt gemaakt. Mogelijk gebeurt dat voor de VS in Europa, als de EU er met Trump tenminste uitkomt en er geen handelsmaatregelen volgen.

Van Houten sprak gisteren sussende woorden want de cijfers over het derde kwartaal werden slecht ontvangen. Het aandeel Philips verloor 8,6 procent in waarde en was daarmee de grootste verliezer op de beurs. Tegenover de analisten zei Van Houten te hopen dat het concern wat krediet had opgebouwd.

Minder

De verkopen kwamen uit op 4,3 miljard euro, tegen 4,1 miljard euro vorig jaar. Een stijging dus, maar wel minder dan analisten hadden verwacht. Bovendien zat het groeipercentage aan de onderkant van Philips’ eigen voorspelling.

Onder de streep kwam de winst het afgelopen kwartaal uit op 292 miljoen euro, 131 miljoen minder dan in de vergelijkbare periode in 2017. Dat komt volgens Philips vooral door het afstoten van de voormalige lichttak, het huidige Eindhovense lichtbedrijf Signify.

Het waren volgens Van Houten vooral ongunstige wisselkoerseffecten waar Philips last van had. ,,Neem nu Turkije, de lira is enorm in waarde gedaald. Van consumentenproducten hebben we al vijf keer de prijzen verhoogd. Dat merken Turkse consumenten ook, die blijven niet kopen.” Ook de waardedaling van de Argentijnse peso raakt Philips. Ook wijst Van Houten op de handel met Iran, die is stilgevallen. De Amerikanen dreigen met sancties tegen bedrijven die het wagen om zaken te blijven doen in Iran.

Volgens Van Houten groeide het aantal opdrachten met elf procent. De effecten daarvan worden pas later merkbaar, omdat grote orders voor ziekenhuisapparatuur vaak looptijden van negen tot achttien maanden hebben.

‘Philips geen verzamelaar van gebouwen’

Philips-topman Frans van Houten volgt het proces voor verkoop van het Evoluon van een afstandje. ,,Philips kan het gebouw niet zelf houden. Dat is niet meer van deze tijd.”

Van Houten vraagt vertrouwen te hebben in de marktwerking bij verkoop van het Eindhovense icoon. ,,Nu kunnen ideeën opkomen die anders nooit hadden kunnen ontstaan”, meent Van Houten.

Hij volgt de zoektocht naar een nieuwe eigenaar van een afstand en is benieuwd naar welke partij nog voor het einde van dit jaar als ‘beste optie’ uit de bus komt. Philips besloot vorig jaar de in 1963 geopende ‘vliegende schotel’ te verkopen. Er zijn drie potentiële kopers die halverwege volgende maand een uitgewerkt plan moeten indienen met respect voor de historie.

Kans

De aangekondigde verkoop moet als een kans worden gezien, wat de Philips-baas betreft. Van Houten wijst op de Philips High Tech Campus, eind jaren negentig opgericht om er de ontwikkelingsactiviteiten van het concern onder te brengen. ,,Maar door het open te stellen voor andere bedrijven konden een paar jaar later nieuwe initiatieven en ontwikkelingen ontstaan. Als je zaken loslaat, kunnen nieuwe veelbelovende initiatieven ontstaan.”

Direct nadat vorig jaar bekend werd dat het Evoluon door Philips in de etalage was gezet, klonken kritische geluiden. Maar het behouden van het Evoluon is wat Van Houten betreft niet meer van deze tijd voor het concern. ,,Philips is geen verzamelaar van gebouwen. Je moet er wel een bestemming voor hebben. Het was in gebruik als conferentiecentrum maar het werd door ons te weinig gebruikt. Het gebouw heeft bovendien onderhoud nodig en dan kom je op een punt dat het niet meer past”, zegt Van Houten, die zelf als jongetje ook in en rond het Evoluon rondliep. ,,Je kon er bijvoorbeeld met elkaar bellen. Maar het meeste indruk maakte toch die grote schotel zelf. Nu een Rijksmonument.”

Hotel

Een van de drie partijen die het Evoluon wil kopen, is de Eindhovense vastgoedcombinatie Foolen & Reijs Vastgoed en Hurks Vastgoedontwikkeling. De vastgoedorganisatie broedt op een plan voor een hotel met congrescentrum en aandacht voor educatie in en rond het Evoluon.