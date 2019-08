‘Philips wist al lang van omkoping Brazilië’

Tekort aan talenten kunstmati­ge intelligen­tie vergt actie

13 augustus EINDHOVEN - Philips voorziet de komende jaren in de regio een tekort aan specialisten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Alleen al in Zuidoost-Brabant zijn tot 2025 duizenden talenten op het gebied van kunstmatige intelligentie nodig. Dat zegt Hans de Jong, voorman van Philips in Nederland, in een interview met deze krant. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen machines en software zelfstandig problemen oplossen. Er is echter een probleem dat ze niet kunnen oplossen: het opleiden van voldoende mensen.