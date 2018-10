Philips ziet orderboek groeien; omzet in derde kwartaal 4,3 miljard euro

Philips’ orderboek groeide met elf procent. Dat was in dezelfde periode vorig jaar vijf procent. De verkopen bij de persoonlijke verzorgingsdivisie trokken aan, al zegt topman Frans van Houten dat hij op een krachtiger herstel had gerekend. Vooral de verkopen van onder meer tandenborstels en scheerapparaten op de bestaande markten van het bedrijf vielen wat tegen. Philips had in het afgelopen kwartaal last van ongunstige wisselkoerseffecten.