Philips ziet orderboek groeien

Philips’ orderboek groeide met elf procent. Dat was in dezelfde periode vorig jaar vijf procent.

De resultaten van Philips zijn min of meer in lijn met waarop analisten in de aanloop naar de resultaten van het derde kwartaal van dit jaar op hadden gerekend: een omzet van bijna 4,36 miljard euro. Vorig jaar was de omzet in het derde kwartaal nog 4,1 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar kwam de wint uit op 263 miljoen euro.