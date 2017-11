Philips zou druk hebben gezet op kabinet om dividendbelasting te schrappen

Philips-topman Frans van Houten over de toekomst: 'we zijn pas halverwege de marathon'

2 november NEW YORK - Philips mag de afgelopen jaren flink veranderd zijn, het concern is nog lang niet klaar. Op het podium van het financiële hart van de wereld praat Philips-topman Frans van Houten analisten bij over de toekomst van het gezondheidsconcern. ,,Er is nog veel te doen, we zijn pas halverwege de marathon", zegt hardloper Van Houten vandaag op Wall Street.