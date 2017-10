Philipsfonds investeert in LeQuest

Philips Health Technology Ventures heeft samen met familiefonds Noaber Foundation en investeringsfonds Nextgen Ventures in totaal vier miljoen euro geïnvesteerd in LeQuest. Dit Rotterdamse technologiebedrijf, opgericht in 2011, ontwikkelt op maat gemaakte interactieve trainingen in het gebruik van medische technologie voor professionals in de gezondheidszorg.

Investering

Met de vier miljoen investering kan het bedrijf dat nu dertig mensen telt verdere groei financieren. „Philips wil zich ontwikkelen van een bedrijf dat producten verkoopt naar een bedrijf dat geïntegreerde diensten aanbiedt. Bijvoorbeeld een scanner met alle klinische software, diensten en advies. Maar dat kun je niet alleen", zegt een woordvoerder van Philips. „Daarvoor moet je samenwerking aangaan met andere bedrijven. LeQuest biedt diensten die aanvullend zijn op wat we zelf bieden. Als er in een ziekenhuis behoefte is aan training, kunnen we in de toekomst ook e-learning van LeQuest inzetten."

Onderzoek

Philips besteedt jaarlijks 1,7 miljard euro aan onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast wordt er in medisch-technische start-ups geïnvesteerd die een aanvulling vormen op het eigen portfolio. Met name in bedrijfjes die zich richten op informatietechnologie (IT) en diensten (services). „Die investeringsactiviteiten waren er altijd al. Maar sinds dit jaar zijn ze samengevoegd onder de naam Philips Health Technology Ventures en is er een apart team opgericht dat zoekt naar de juiste aanvullingen. Een team dat helemaal is gericht op het scouten van medisch-technische start-ups. Die worden voorgelegd aan de juiste vertegenwoordigers binnen Philips die vervolgens aangeven of er kan worden geïnvesteerd."

Het team van het investeringsfonds beschikt over een eigen budget, maar over de hoogte wordt niet over gesproken. Wel is op de website van het Philips investeringsfonds te lezen dat de investeringen variëren van een tot vier miljoen euro.