Plastics krijgen tweede leven in de Senseo

Philips werkte eerder met Coolrec. Het dochterbedrijf van Renewi is gespecialiseerd in de verwerking van elektronische producten tot herbruikbare grondstoffen. ,,Afgedankte apparaten bestaan voor een groot deel uit waardevolle materialen. Door gebruik te maken van innovatieve technieken is Coolrec in staat die specifieke secundaire grondstoffen terug te winnen zodat ze weer als grondstof gebruikt kunnen worden in de vervaardiging van nieuwe producten. In dit geval zamelt Coolrec afgedankte Philips-stofzuigers gescheiden in. Na verwerking levert het bedrijf de kunststoffen uit de Philips-apparaten aan ons terug. Die krijgen een tweede leven in de vervaardiging van de nieuwe Senseo koffiezetapparaten", legt Smit uit. ,,Wij gebruiken de gerecyclede kunststoffen voor de productie van de zwarte bodemplaat van de nieuwe koffiezetapparaten. Tot voor kort was het niet mogelijk de gerecyclede kunststoffen toe te passen in die productlijn. Daarom hebben we onderzocht welke onderdelen gemaakt zouden kunnen worden van de gerecyclede materialen. Daaruit kwam naar voren dat de zwarte bodemplaat daarvoor uitermate geschikt is mede omdat deze niet in contact komt met de koffie."



Naast de stofzuigers staan er nog meer apparaten op het programma om plastic uit te halen voor hergebruik. ,,We zijn al ver met strijkijzers en we zijn bezig met luchtzuiveraars. Scheerapparaten staan ook op de lijst."