Signify kort vele miljoenen op onderzoek

Philips neemt ‘met gemak’ afscheid van apparaten; wie of wat is Philips nog?

3 februari EINDHOVEN - ,,Je moet doen wat goed is voor het bedrijf.” Aldus Philips-topman Frans van Houten bij de aankondiging dat het concern zich gaat ontdoen van zijn divisie huishoudelijke apparaten. Dat roept enkele intrigerende vragen op. Zoals: Wie of wat is het bedrijf? Van wie is het bedrijf? En: Voor wie is het bedrijf?